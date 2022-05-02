Hindistan'da yolcu trenlerinin seferleri elektrik santrallerine kömür taşımak için iptal edildi

Sıcak hava dalgası ve elektrik kesintileriyle mücadele eden Hindistan'da, yolcu trenleri de kömür taşımaya yönlendirildi.

Hindistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki elektrik talebinin 26 Nisan'da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ve mayıs-haziran aylarında da bu talebin yüksek seyredeceğini bildirdi.

Artan elektrik talebini karşılamak için mücadele veren hükümet, dün 600'den fazla yolcu treninin seferlerini iptal etti.

Trenler, elektrik santrallerine kömür taşımak için harekete geçti.

Öte yandan Hindistan Kömür Bakanı Prahlad Joshi, gazetecilere verdiği demeçte, ülkenin termik santrallerinde 10 günlük ihtiyacı karşılayacak yaklaşık 22 milyon ton kömür bulunduğunu söyledi.

Elektrik üretimi kömüre bağlı olan Hindistan'ın pek çok eyaletinde kesintiler ise sürüyor.