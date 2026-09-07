Hindistan’da yolcu taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 12 kişi öldü
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 32 kişiyi taşıyan bir kamyonetin devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 32 kişiyi taşıyan bir kamyonetin devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
Hindustan Times gazetesinin polis açıklamasına dayandırdığı haberine göre, dün gece Uttar Pradesh eyaletinin Baghpat bölgesinde 32 kişiyi taşıyan bir kamyonet devrildi.
Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirirken, 22 yolcu yaralandı.
Yaralılardan 6'sı ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA