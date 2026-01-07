Hindistan'da caminin yakınındaki arazide yıkım çalışmalarına itiraz edenlerle polis arasında arbede çıktı

Hindistan'da bir caminin yanında "mülkiyet ihlali olan" yapıların yıkılmasına itiraz eden bölge sakinleriyle polis arasında çıkan arbedede 5 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Hindistan basınındaki haberlere göre, yetkililer ve işçilerden oluşan yaklaşık 300 kişilik ekip, Yeni Delhi'de mahkeme kararıyla bir cami ve mezarlık yakınındaki alanda "mülkiyet ihlali olduğu" belirtilen yapılar için yıkım çalışmalarına başladı.

Bölge sakinlerinin yetkililere taş atarak yıkıma tepki göstermesinin ardından polis, göz yaşartıcı gazla olaya müdahale etti.

Arbedede 5 polis yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi, Kasım 2025'te "mülkiyet ihlali" gerekçesiyle arazideki yapıların kaldırılması yönünde karar vermişti.

Ardından, Delhi Belediye Şirketi (MCD), Aralık 2025'te, caminin yönetim komitesi veya Delhi Vakıf Kurulu tarafından "işgal edildiği belirtilen" arazinin mülkiyetini kanıtlayan herhangi bir belge sunulmadığını, bu nedenle alandaki yapıların yıkılabilir olduğunu belirtmişti.

Öte yandan, Delhi Yüksek Mahkemesi yargıcı dün, yıkım emrine itiraz eden dilekçeye ilişkin yetkili makamlara bildirimde bulunarak "konunun değerlendirilmesi ve yanıtlanması gerektiğini" ifade etmişti.

Yıkıma itiraz eden caminin yönetim kurulu, mülkün cami tarafından kullanıldığını ve vakıf yasası uyarınca vakıf kuruluna kira ödediklerini belirtmişti.

Cami yönetim kurulu, arazideki yapıların yıkımına itiraz etmediklerini ancak yakınlardaki mezarlığa müdahaleden duydukları endişeyi ifade etmişti.

Vakıflar hakkındaki yasa tasarısı

Hindistan'da merkezi hükümet, Müslümanlara ait vakıf mülkleri üzerindeki kontrolünü genişletmek için 1995 tarihli Vakıf Yasası'nda değişiklik yapmak istiyordu.

Yasada yapılan değişikliklerle hükümete din, eğitim ya da yardım amaçlı faaliyet gösteren Müslümanlara ait vakıfların mülk ve arazilerine teftiş ve müdahale hakkı verilmesi hedefleniyordu.

Ülke genelinde büyük tepkilere yol açan Vakıf Yasası'ndaki değişiklikler, 5 Nisan 2025'te Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun onayını almasının ardından 8 Nisan 2025'te yürürlüğe girerek yasalaşmıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde yasayı protesto eden 300 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı. Batı Bengal eyaletinde ise "Vakıf Yasası" nedeniyle çıkan olaylarda 118 kişi gözaltına alınmıştı.