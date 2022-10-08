Hindistan'da Yakıt Kamyonuyla Çarpışan Otobüs Alev Aldı: 12 Ölü, 38 Yaralı Güncel Haberler MUMBAİ, 8 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'da Mumbai'ye 166 kilometre uzaklıkta bulunan Nashik kentinde Cumartesi günü sabah saatlerinde mazot yüklü bir tır kamyonuyla çarpışan özel bir otobüsün alev alması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 38 kişiyse yaralandı. MUMBAİ, 8 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'da Mumbai'ye 166 kilometre uzaklıkta bulunan Nashik kentinde Cumartesi günü sabah saatlerinde mazot yüklü bir tır kamyonuyla çarpışan özel bir otobüsün alev alması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 38 kişiyse yaralandı. Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinin Nashik kenti komiser yardımcısı Amol Tambe, "Hayatını kaybedenlerin çoğu yataklı otobüsün yolcuları. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. Yerel saatle 05.15 sularında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis ve ambulanslar sevk edildi. Hindistan Ulaştırma Bakanlığı'nın karayollarında meydana gelen kazalar hakkındaki raporuna göre ülkede 2020'de meydana gelen 366.138 kazada 131.714 kişi hayatını kaybetti ve 348.279 kişi yaralandı. Raporda ölümlerin yüzde 70'inin, 18-45 yaş grubunda yer aldığı belirtildi. Kaynak: Xinhua / Güncel India Güncel Haberler

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