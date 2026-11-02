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Hindistan'da Visakhapatnam'daki rafineride patlama sonrası zift tankında yangın çıktı

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Hindistan'ın Visakhapatnam kentindeki Hindustan Petroleum'a ait rafineride gece patlama oldu, ardından zift tankında yangın çıktı. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralı yok; yetkililer yangının tankla sınırlı kaldığını açıkladı.

Hindistan'ın liman kenti Visakhapatnam'daki bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın ardından büyük çaplı yangın çıktı.

NDTV televizyonunun haberine göre, gece saatlerinde Hindustan Petroleum Corporation Limited'e ait rafineride patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan büyük çaplı yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın çevredeki mahallelerin üstünü kapladığı yangında, şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bildirilmedi.

Yetkililer, yangının rafinerideki zift tankında başladığını ifade etti.

Visakhapatnam Emniyetinden Komiser Shankhabrata Bagchi, yangının tankla sınırlı kaldığını ve rafinerinin diğer bölümleri için tehdit oluşturmadığını söyledi.

İtfaiye ve acil müdahale ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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