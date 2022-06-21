Hindistan'da Uluslararası Yoga Günü kutlaması
AA - Amarjeet Kumar Singh - Güncel
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Gösteriden detaylar Toplu yoga seansından detaylar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Uluslararası Yoga Günü etkinlikleri kapsamında Tarihi Kızıl Kale önünde toplu yoga seansı yapıldı.
Gösteriden detaylar
Toplu yoga seansından detaylar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Uluslararası Yoga Günü etkinlikleri kapsamında Tarihi Kızıl Kale önünde toplu yoga seansı yapıldı.
AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel