Hindistan'da Uluslararası Yoga Günü kutlaması Gösteriden detaylar Toplu yoga seansından detaylar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Uluslararası Yoga Günü etkinlikleri kapsamında Tarihi Kızıl Kale önünde toplu yoga seansı yapıldı. Gösteriden detaylar Toplu yoga seansından detaylar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Uluslararası Yoga Günü etkinlikleri kapsamında Tarihi Kızıl Kale önünde toplu yoga seansı yapıldı. AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel Yeni Delhi India Güncel Haberler

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