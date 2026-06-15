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Hindistan'ın bazı bölgelerinde toz fırtınası etkili oluyor

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ile Madya Pradeş ve Rajasthan eyaletlerinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle gökyüzü toz bulutlarıyla kaplandı. Meteoroloji Departmanı, başkentte kırmızı alarm ilan ederken rüzgar hızı 92 km/saate ulaştı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi dahil bazı bölgelerini, toz fırtınası nedeniyle devasa toz bulutları kapladı.

Hindustan Times'ın haberine göre, başkent Yeni Delhi ile Madya Pradeş ve Rajasthan eyaletlerinde toz fırtınası etkili oldu.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), başkentin büyük bölümünde hafif, bazı noktalarında ise orta şiddetli yağış ile gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Departmanı, Yeni Delhi'de toz fırtınası nedeniyle "kırmızı" alarm ilan ederken, başkente bağlı Palam ve Dvarka ile çevre bölgelerde rüzgar hızının saatte 92 kilometreye ulaştığını duyurdu.

Madya Pradeş ve Rajasthan eyaletlerinde ise kum fırtınası nedeniyle gökyüzünü toz bulutları kapladı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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