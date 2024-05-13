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Hindistan'da toz fırtınası sonucu reklam panosu düştü, 8 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun üzerine düşen reklam panosunun altında kalan 8 kişi yaşamını yitirdi, 59 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle düşen reklam panosunun altında kalan 8 kişi yaşamını yitirdi, 59 kişi yaralandı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde fırtına nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun üzerine reklam panosu düştü.

Çok sayıda aracın üzerine düşen reklam panosunun altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), enkaz altında kaldığı tahmin edilen 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Maharaştra eyaletinin Başbakanı Eknath Shinde, yaptığı açıklamada, olayda ölenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Toz fırtınasının etkisi altındaki Mumbai'de düşük görüş mesafesi nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanmış ve trafik tıkanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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