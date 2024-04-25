- Hindistan'da toprak kayması nedeniyle otoyol çöktü

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 33 numaralı ulusal karayolu çöktü.

Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki Dibang Vadisi'ni ülkenin geri kalanıyla bağlayan 33 numaralı ulusal karayolu, şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında çöktü. Yolun bir kısmının tamamen yıkılması nedeniyle ulaşım tamamen kesildi.

Yetkililer, Hindistan ordusunun Çin sınırına ulaşmak için söz konusu yolu kullandığını belirterek, yolun en hızlı şekilde onarılması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, ayrıca bölge sakinlerine 3 gün boyunca seyahat etmemeli uyarısında bulundu.