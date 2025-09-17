Haberler

Hindistan'da Timsah Saldırısı: 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Rajasthan eyaletinde 15 yaşındaki bir kız çocuğu, nehirden su doldurduğu sırada timsahın saldırısına uğrayarak boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili köylülerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde timsahın saldırdığı ve nehre sürüklediği 15 yaşındaki kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Rajasthan'daki Baran bölgesinde polis, 15 yaşındaki kız çocuğunun köyünün yakınlarındaki nehirden su doldurduğu sırada timsah saldırısına uğradığını belirtti.

Polis, durumu fark eden köylülerin timsahın nehre sürüklediği çocuğu teknelerle açılarak kurtarmaya çalıştığını aktardı.

Timsahın bir süre sonra bıraktığı çocuğun derin nehirde kaybolduğu ifade edilirken, kızın cesedinin daha sonra bulunduğu açıklandı.

Otopsi raporuna göre, çocuğun boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

