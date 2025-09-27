Haberler

Hindistan'da Siyasi Mitingde İzdiham: 31 Ölü

Güncelleme:
Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde düzenlenen TVK partisinin mitinginde çıkan izdiham sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı. Hindistan Başbakanı Modi, olayla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisince düzenlenen mitingde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Karur'da, oyuncu Joseph Vijay Chandrasekhar'ın başkanı olduğu TVK Partisinin mitinginde izdiham çıktı.

İzdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamil Nadu'nun Karur kentinde bir siyasi miting sırasında yaşanan talihsiz olay derinden üzdü. Sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyorum. Bu zor zamanda onlara güç diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
