Hindistan'da Şiddetli Yağmur ve Dolu Fırtınası İçin Turuncu Alarm Verildi

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), ülkenin çeşitli eyaletlerinde önümüzdeki günlerde beklenen şiddetli yağış ve dolu fırtınası için turuncu uyarı alarmı verdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), ülkenin çeşitli eyaletlerinde önümüzdeki günlerde beklenen şiddetli yağış ve dolu fırtınası için turuncu uyarı alarmı verdi.

Dairenin tahminine göre, "güneydeki Tamil Nadu ve Andhra Pradesh eyaletlerinin izole kısımlarında büyük ihtimalle şiddetli ila çok şiddetli yağış" ve dağlık eyaletlerdeki izole yerlerde şiddetli yağış öngörülüyor.

Hindistan Meteoroloji Dairesi'ne göre Pencap, Haryana, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradeş, Jharkhand, Batı Bengal, Sikkim ve Himaçal Pradeş'te şimşek ve sert rüzgarların eşlik ettiği dolu fırtınalarının da meydana gelmesi muhtemel görünüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.(XHTV)