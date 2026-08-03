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Kerala'da sel felaketi: 15 can kaybı

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Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 15'e yükseldi. Binlerce kişi evlerini terk ederken, 12 bölgede turuncu alarm verildi ve 16 barınma merkezinde 11 binden fazla kişi ağırlanıyor.

Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.

The Hindu gazetesinin haberine göre, günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu eyaletin birçok bölgesinde sel meydana geldi.

Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı, kayıp 7 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Felaketler sebebiyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken eyaletteki 12 bölgede "turuncu alarm" ilan edildi.

Şiddetli yağış ve sel mağduru 11 binden fazla kişi, eyaletin farklı noktalarında kurulan 16 barınma merkezinde kalıyor.

Kerala Eyalet Başbakanı V. D. Satheesan, gazetecilere açıklamasında, itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerinde aktif görev yaptığını ve "genel durumun kontrol altında olduğunu" bildirdi.

Kaynak: AA
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