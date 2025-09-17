Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Heyelan Getirdi
Uttarakhand eyaletinde meydana gelen ani sel ve heyelanlar sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 13 kişiye ulaşılamıyor. Dehradun başta olmak üzere bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
YENİ DELHİ, 17 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu ani sel ve heyelanlarda 17 kişi hayatını kaybederken, 13 kişiye ulaşılamıyor.
Yerel medyada yer alan haberlere göre çarşamba günü yaşanan afet en fazla Uttarakhand'ın başkenti Dehradun'u vurdu.
Yetkililer, afet bölgesindeki ve çevresindeki kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel