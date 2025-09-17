Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Heyelan Getirdi

YENİ DELHİ, 17 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu ani sel ve heyelanlarda 17 kişi hayatını kaybederken, 13 kişiye ulaşılamıyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre çarşamba günü yaşanan afet en fazla Uttarakhand'ın başkenti Dehradun'u vurdu.

Yetkililer, afet bölgesindeki ve çevresindeki kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.