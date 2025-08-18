Hindistan'da Şiddetli Yağışlar 7 Can Aldı

Hindistan'ın Cammu ve Keşmir bölgesinde ani bastıran şiddetli yağışlar nedeniyle en az 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YENİ DELHİ, 18 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Cammu ve Keşmir'in Kathua bölgesine bağlı Jodh Ghati'de ani bastıran şiddetli yağışlar nedeniyle 5'i çocuk en az 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yerel polisin pazar günü bildirdiğine göre bölgede sabah saat 03.30 ile 04.00 arasında şiddetli sağanak yağışların neden olduğu ani sel ve heyelanlar yaşandı.

Etkilenen bölgede mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu haftanın başında ani bastıran şiddetli yağışlar nedeniyle Hindistan kontrolündeki Cammu ve Keşmir'in Kishtwar bölgesindeki bir köyde en az 60 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 100 kişi de kaybolmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
