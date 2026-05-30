Hindistan'da şiddetli yağış ve fırtınada 28 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda hayvan telef oldu ve binalar hasar gördü.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ülkenin çeşitli eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

En fazla can kaybının yaşandığı Uttar Pradeş eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 2, şiddetli yağış ve fırtınanın ardından bir ağacın evin üzerine devrilmesi nedeniyle 3, inşaat halindeki bir köprünün çökmesi sonucu ise 6 kişi hayatını kaybetti.

Fırtına nedeniyle çok sayıda hayvan telef olurken, bazı binalarda hasar meydana geldi.

Kuvvetli fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle Batı Bengal ve Bihar eyaletlerinde 7'şer kişi yaşamını yitirdi.

Madhya Pradeş'te etkili olan şiddetli yağışlarda ise 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Meteoroloji yetkilileri, Hindistan'ın kuzeyindeki bazı bölgelerde olumsuz hava koşullarının sürebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Şilan Turp
