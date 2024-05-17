Hindistan'da Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

ÇEKİM TARİHİ: 16 Mayıs 2024

1. Hindistan Kapısı'nın çeşitli görüntüleri

2. Hindistan sokaklarından çeşitli görüntüler

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Perşembe günü ulusal başkent bölgesi de dahil olmak üzere ülkenin kuzeybatısı için sıcak hava dalgası uyarısı yayımladı.

Önümüzdeki dört gün boyunca ülkenin kuzeybatısı ve doğusunda en yüksek günlük sıcaklıklarda 3-4 santigrat derece artış bekleniyor.

Delhi Ulusal Başkent Bölgesi sakinleri halihazırda 40 santigrat derece civarındaki bunaltıcı sıcaklıklarla boğuşurken, sıcaklığın Cumartesi gününe kadar 45 dereceye çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, Rajasthan eyaletinin batısı, Uttar Pradeş eyaletinin batısı, Pencap eyaleti ve Haryana eyaletinin güneyinin Perşembe'den Cumartesi'ye kadar sıcak hava dalgalarıyla karşılaşabileceğini bildirdi. Devlet kurumu, bölge sakinlerini gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.

(XHTV)