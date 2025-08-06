Hindistan'da Sel ve Heyelan: 4 Ölü, 100 Kayıp

Hindistan'da Sel ve Heyelan: 4 Ölü, 100 Kayıp
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Hindistan'da Sel ve Heyelan: 4 Ölü, 100 Kayıp
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Uttarakhand eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan sonrası 4 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişiden haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgedeki birçok yerde eğitime ara verildi.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel baskını ve heyelan sonrasında yaklaşık 100 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, dün eyaletin Dharali bölgesinde aniden bastıran sağanağın yol açtığı sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan afetin "ciddi" seviyede olduğunu belirterek, 100'e yakın kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye gönderilen 11 ordu personelinin de kaybolduğunu aktaran yetkililer, bunlardan 2'sinin sonradan kurtarıldığını kaydetti.

Yetkililer, sel baskınında evlerin ve konaklama yerlerinin yıkıldığını, eyaletteki birçok bölgede eğitime ara verildiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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