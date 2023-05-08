Hindistan'da savaş uçağı yerleşim yerine düştü, 2 sivil öldü
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Hindistan'da savaş uçağının yerleşim yerine düşmesi sonucu iki sivil hayatını kaybetti.
Hindistan'da savaş uçağının yerleşim yerine düşmesi sonucu iki sivil hayatını kaybetti.
ANI News'in haberine göre, ülkenin batısındaki Rajastan eyaletinin Hanumangarh bölgesinde "MiG-21" tipi savaş uçağı yerleşim yerine düştü.
Kazada iki sivil yaşamını yitirdi, bir sivil yaralandı.
Uçağın rutin sorti sırasında düştüğü, pilotun hafif yaralandığı bildirildi.
Kaynak: AA / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Güncel