Haberler

Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu

Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait "Su-30MKI" tipi savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde radardan kaybolduğu bildirildi.

Hindistan'da orduya ait savaş uçağı kayboldu.

RADARDAN ÇIKTI

Hindistan Hava Kuvvetlerinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Su-30MKI" tipi savaş uçağının Assam eyaletinin Jorhat kentinden havalandığı aktarıldı. Uçakla son temasın yerel saatle 19.42'de kurulduğu belirtilen açıklamada, planlanan varış saatini geçen uçağın radardan çıktığı kaydedildi.

HER YERDE ARANIYOR

Açıklamada, uçağı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldığı ve bölgedeki mesainin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Şilan Turp
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor

Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü

Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek

İsrail saldırısı altındayken İran'a karşı harekete geçtiler
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor

Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu

İşte Süper Lig'in en değerli yerli futbolcusu