Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait "Su-30MKI" tipi savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde radardan kaybolduğu bildirildi.
RADARDAN ÇIKTI
Hindistan Hava Kuvvetlerinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Su-30MKI" tipi savaş uçağının Assam eyaletinin Jorhat kentinden havalandığı aktarıldı. Uçakla son temasın yerel saatle 19.42'de kurulduğu belirtilen açıklamada, planlanan varış saatini geçen uçağın radardan çıktığı kaydedildi.
HER YERDE ARANIYOR
Açıklamada, uçağı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldığı ve bölgedeki mesainin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Şilan Turp