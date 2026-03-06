Haberler

Hindistan'da düşen savaş uçağındaki iki pilot hayatını kaybetti

Güncelleme:
Hindistan'ın Assam eyaletinde eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerine ait bir 'Su-30MKI' savaş uçağı düştü. Olayda iki pilot hayatını kaybetti. Hava Kuvvetleri, acılı ailelerine taziyelerini sundu.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde dün Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetlerinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün eğitim için Jorhat kentinden havalanan uçağın düştüğü anımsatıldı.

Uçakta yaşamını yitiren iki pilotun Binbaşı Anuj ve Yüzbaşı Purvesh Duragkar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, tüm Hava Kuvvetleri personelinin taziyelerini sunduğu ve bu acı dönemde yaslı ailelerinin yanında oldukları kaydedildi.

Hava Kuvvetlerine ait "Su-30MKI" tipi savaş uçağı, dün eğitim için Assam eyaletinin Jorhat kentinden havalanmıştı.

Uçakla son temas, yerel saatle 19.42'de kurulmuş, daha sonra radardan çıktığı anlaşılmıştı.

Uçağın, Jorhat kentinin yaklaşık 60 kilometre uzağında düştüğü ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
