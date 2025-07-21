Hindistan'da Muson Yağmurları 125 Can Aldı

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Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde süren şiddetli muson yağışları, sel ve heyelanlara yol açarak toplam 125 kişinin ölümüne neden oldu. Altyapıya zarar veren yağışlar neticesinde 468 otoyol kapandı ve su şebekelerinde kesintiler meydana geldi.

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve bu afetlerin neden olduğu trafik kazalarında 125 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, ülkenin Himaçal Pradeş eyaletinde 20 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmuru can ve mal kaybına yol açmaya devam ediyor.

Eyalet Afet Yönetim Merkezi'nden (SDMA) yapılan açıklamada, şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel, heyelan ve ani sağanaklarda yaşamını yitirenlerin sayısının 70 olduğu belirtildi.

Açıklamada, sel, heyelan ve ani sağanaklar sonucu oluşan trafik kazalarında da ölenlerin sayısının 55'e çıktığı bildirildi.

Yağışların altyapıya da zarar verdiği ve 468 otoyolun kapandığı belirtilen açıklamada, 676 su şebekesinde de kesinti yaşandığı aktarıldı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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