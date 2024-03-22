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Hindistan'da Muhalefet Lideri Kejriwal'ın Gözaltına Alınması Protestolara Neden Oldu

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YENİ Hindistan'da muhalefetteki "Sıradan Halkın Partisi (Aam Aadmi Partisi-AAP)" lideri ve Delhi eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal'ın gözaltına alınması nedeniyle başkent Yeni Delhi'de protestolar düzenlendi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kejriwal, partisi ve birlikte çalıştığı eyalet bakanlarının, yaklaşık 2 yıl önce alkol satış ruhsatı için 12 milyon dolar değerinde rüşvet kabul ettiği suçlamasıyla gözaltına aldı.

AAP, Hindistan'da görevi başındayken gözaltına alınan ilk eyalet başbakanı olan Kejriwal'a yöneltilen suçlamaları reddetti.

Kejriwal'ın gözaltına alınması üzerine yüzlerce AAP destekçisi, başkent Yeni Delhi'de protestolar düzenlerken, partinin bazı üst düzey yetkilileri ile polis arasında arbede yaşandı.

AAP Sözcüsü Saurabh Bharadwaj, Kejriwal'ın gözaltına alınmasından Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisini (BJP) sorumlu tutarak, "Tüm bunlar ulusal seçimleri kazanmak için yapılıyor." dedi.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) partisinin lideri Rahul Gandhi de X hesabından, Kejriwal'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Delhi Başbakan Yardımcısı ve AAP üyesi Manish Sisodia, aynı soruşturma kapsamında 2023'te gözaltına alınmıştı.

AAP ve INC, Hindistan'daki 27 muhalefet partisinin BJP'ye karşı kurduğu "INDIA" ittifakında yer alıyor.

Ülkedeki 2022'de eyalet seçimlerinde Pencap eyaletinde büyük başarı elde eden AAP, Modi'nin memleketi Gujarat'ta da koltuk kazanmıştı.

Hindistan parlamentosunun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlendiği ulusal seçimler, 19 Nisan-1 Haziran'da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Güncel

Yeni Delhi Hindistan Suç Hukuk Politika Dünya Güncel Haberler

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