Hindistan'da kırmızı bültenle aranan şüpheli, Beylikdüzü'nde yakalandı

Hindistan'da kırmızı bültenle aranan şüpheli, Beylikdüzü'nde yakalandı
HİNDİSTAN'da kırmızı bültenle 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Salim Dola (61), Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda yakalandı.

HİNDİSTAN'da kırmızı bültenle 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Salim Dola (61), Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan Hindistan uyruklu Salim Dola'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelinin Beylikdüzü'nde bir adreste kaldığı tespit edildi. Bulunduğu adrese operasyon düzenlenen şüpheli Salim Dola gözaltına alındı.

OPERASYONDA 2 MİLYON 522 BİN HİNDİSTAN RUPİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, Hindistan'ın Mumbai şehrine bağlı Kurla bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Salim Dola'dan talimat aldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Operasyonda adreste yapılan aramalarda, 126 kilo 141 gram mephedrone ve 2 milyon 522 bin Hindistan rupisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Başkanlığı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Hapisteki ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni karar
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı

Eski sevgilisiyle barışmak için yaptığı plan akıl almaz!
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!