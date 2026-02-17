Haberler

Hindistan'da Kimya Fabrikasında Yangın: En Az 7 Ölü

Güncelleme:
Hindistan'ın Racastan eyaletindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YENİ DELHİ, 17 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Racastan eyaletinde bir kimya fabrikasında çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı.

Polis yetkililerinin telefonda verdiği bilgilere göre yangın pazartesi günü eyaletin Bhiwadi sanayi bölgesinde çıktı.

Yangında hayatını kaybeden ve yaralananların, fabrika çalışanları olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
