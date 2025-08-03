Hindistan'da Kanala Düşen Araçta 11 Kişi Hayatını Kaybetti

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Uttar Pradeş eyaletinde bir aracın kanala düşmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Eyalet yönetimi, hayatını kaybedenlerin ailelerine yardımda bulunacağını açıkladı.

YENİ DELHİ, 3 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bir özel aracın kanala düşmesi sonucu az 11 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Yerel polisin verdiği bilgiye göre kaza pazar günü Uttar Pradeş eyaletinin Gonda bölgesi yakınındaki bir tapınakta dua eden kişilerin geri dönüş yolunda meydana geldi. Araçta toplam 15 kişinin bulunduğu belirtildi.

Eyalet yönetimi, hayatını kaybedenlerin ailelerine 500.000 Hint rupisi (yaklaşık 5.734 ABD doları) tutarında yardım yapacağını açıkladı. Yaralıların ise yerel bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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