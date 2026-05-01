Hindistan'da İşçileri Taşıyan Kamyonet Araçla Çarpıştı: 16 Ölü, 30 Yaralı

Güncelleme:
YENİ DELHİ, 1 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Madya Pradeş eyaletinde işçileri taşıyan bir kamyonetin devrilerek başka bir araçla çarpışması sonucu en az 16 işçi hayatını kaybederken, bir kısmı ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.

YENİ DELHİ, 1 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Madya Pradeş eyaletinde işçileri taşıyan bir kamyonetin devrilerek başka bir araçla çarpışması sonucu en az 16 işçi hayatını kaybederken, bir kısmı ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.

Polisin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre kaza, çarşamba gecesi eyaletin merkezi Bhopal'ın yaklaşık 265 kilometre batısındaki Dhar bölgesine bağlı Chikliya kavşağında meydana geldi.

Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis tarafından yapılan ön incelemelere göre, kamyonet sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu aracın devrildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
