Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletinde aracın vadiye düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletinde işçileri taşıyan aracın vadiye düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 işçi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Arunaçal Pradeş'in Anjaw bölgesi polisi, iş için 22 işçiyi taşıyan aracın 10 Aralık'ta Chaglagam'a ulaşmaması nedeniyle ihbar aldıklarını açıkladı.

İhbar üzerine harekete geçen polis, aracın dar dağ yolundan vadiye düştüğünü, kazanın 8 Aralık'ta yaşanmış olabileceğini ve bölgede mobil bağlantı olmaması nedeniyle yaklaşık 2 gün boyunca haber alınamadığını belirtti.

İlk belirlemelere göre 18 işçinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını ifade eden polis, kayıp yolcuları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada kazadan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.