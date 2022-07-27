Hindistan'da İçki Zehirlenmesinden Ölenlerin Sayısı 33'e Yükseldi

YENİ DELHİ, 27 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'da devlete ait yayın kuruluşu All India Radio (AIR), Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde Çarşamba günü içki zehirlenmesi sonucu öldüğünden şüphelenilen kişi sayısının 33'e yükseldiğini söyledi. Eyaletin Bhavnagar ve Ahmedabad şehirlerindeki hastanelerde zehirli içki tüketen 45'ten fazla kişi tedavi altına alındı. Yetkililer, bu kişilerden bazılarının durumunun kritik olduğunu ve ölü sayısının daha da artmasının beklendiğini belirtti. Yayın kuruluşu, "Ölenlerin 24'ünün Botad bölgesinden, 9'unun ise Ahmedabad bölgesinden" olduğunu söyledi. Yetkililere göre, Ahmedabad, Botad ve Bhavnagar olmak üzere üç bölgede yaşayan insanlar içtikleri içkiden zehirlendi.

Gujarat Başbakanı Bhupendra Patel Salı günü üst düzey bir toplantıda polise eyaletteki tüm yasadışı uyuşturucu madde satıcılarına karşı güçlü önlem alma talimatı verdi. Olayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma yürütmek amacıyla yerel yönetim tarafından üç üyeli bir komite kuruldu. AIR, "Komiteden raporunu üç gün içinde hükümete sunması istendi" dedi. Bu arada, polis tarafından yürütülen ön soruşturmada, kaçakçıların endüstriyel solvent metil alkolü suyla karıştırdıkları ve ev yapımı içki olarak plastik torbalarda sattıkları ortaya çıktı. Polis, cinayet ve diğer suçlarla suçlanan 14 kişiye karşı üç soruşturma başlattı. Raporlara göre şu ana kadar zanlılardan 8'i gözaltına alındı. Gujarat'ta 1960'tan beri alkol satışı ve tüketimi tamamen yasaklanmış durumda. İnsanların genellikle ev yapımı ucuz içkileri tükettiği Hindistan'da sahte içki yüzünden birçok kişi hayatını kaybediyor.