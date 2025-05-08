Hindistan'da Helikopter Düştü: 5 Ölü
Uttarakhand eyaletinde özel bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın nedeni araştırılıyor.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
India Today'in haberine göre Uttarkashi bölgesindeki Ganganani Kaplıcaları yakınlarında özel helikopter, yerel saatle 09.00 sularında düştü.
Olayda 5 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yaptığı açıklamada helikopterin neden düştüğünün araştırılması talimatını verdiğini bildirdi.
Olayın özel amaçla kullanılan 7 koltuklu helikopterin Gangotri'ye doğru seyir halindeyken meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel