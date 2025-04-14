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Hindistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 8 Ölü

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Andhra Pradeş eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 8 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yangının, patlayıcıların depolandığı birimde başladığı ve hızla yayıldığı belirtildi. Olayın güvenlik standartlarına uyulmamasından kaynaklanmış olabileceği ifade ediliyor.

YENİ DELHİ, 14 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde bir havai fişek fabrikasında büyük bir yangına yol açan patlamada en az 8 işçi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Patlama pazar günü eyaletin başkenti Amaravati'nin yaklaşık 303 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Anakapalli bölgesine bağlı Kailasapatnam köyünde meydana geldi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis yetkilileri, yapılan ilk incelemelere göre yangının patlayıcıların depolandığı birimde başlayarak hızla tüm fabrikaya yayıldığını, bazı işçilerinse içeride mahsur kaldığını söyledi.

Bir polis yetkilisi, "Havai fişek stoklarının alev almasıyla birkaç dakika içinde tüm birim enkaza döndü. Olay sırasında fabrikada 15 kişi çalışıyordu" dedi.

Üst düzey itfaiye yetkili D Niranjan Reddy ise patlama ve ardından çıkan yangının imalat sürecindeki manüel bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

İşyerlerinde güvenlik standartlarının göz ardı edilmesi nedeniyle Hindistan'daki havai fişek fabrikaları ve mağazalarında sık sık patlamalar yaşanıyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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