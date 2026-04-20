Albüm: Hindistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 25 Ölü
Tamil Nadu eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 25 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerinde devam eden enkaz temizleme çalışmaları sırasında ikinci bir patlama daha yaşandı.
TAMİL NADU, 20 Nisan (Xinhua) -- Hindistan devlet radyosu All India Radio'nun bildirdiğine göre, ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Olay yerinde enkaz temizleme çalışmaları sürerken meydana gelen ikinci bir patlamada ise sekizi polis, dördü itfaiyeci olmak üzere 12 kişi daha yaralandı.
Kaynak: Xinhua