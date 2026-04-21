Hindistan'da havai fişek fabrikasındaki patlama sonucu 13 kişi öldü

Kerala eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralanma da yaşandı. Başbakan Modi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde havai fişek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti.

India Today gazetesinin haberine göre, eyaletin Thrissur bölgesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu

Skriniar'dan sonra PSG'den Süper Lig'e bir yıldız daha

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı

Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

