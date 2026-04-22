Hindistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 13 Ölü

YENİ DELHİ, 22 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen büyük patlamada en az 13 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Yerel polis, yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğunu bildirdi. Salı günü Kerala'nın Thrissur kentine bağlı Mundathikode bölgesinde meydana gelen patlama esnasında fabrikada yaklaşık 40 işçinin bulunduğu belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, şiddetli patlama kilometrelerce öteden duyulurken, enkaz ve taş parçaları çevredeki tarlalara kadar savruldu. Patlamayı hisseden bölge halkının, deprem yaşandığı izlenimine kapıldığı kaydedildi.

Polis, fabrikada birkaç gün sonra düzenlenecek yerel Thrissur Pooram festivali için havai fişek üretildiğini açıkladı.

Kerala'ya komşu Tamil Nadu eyaletinin Virudhunagar bölgesinde iki gün önce benzer bir olay yaşanmış, bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 25 kişi hayatını kaybetmişti.

