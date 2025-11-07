Haberler

Hindistan'da Hava Trafik Kontrolü Sorunu 100'den Fazla Uçuşu Geciktirdi

Hindistan'ın Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda hava trafik kontrol sistemi arızası nedeniyle 100'ün üzerinde uçuş gecikti ve bazıları 53 dakikaya kadar rötar yaşadı. Yetkililer, sorunun çözümü için çalıştıklarını duyurdu.

Hindustan Times'ın haberine göre, Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nın hava trafik kontrolü sisteminde teknik arıza yaşandı.

Söz konusu arıza nedeniyle 100'ün üzerinde uçuş gecikirken uçuşlar 53 dakikaya kadar rötar yaptı.

Yetkililerce yapılan açıklamada da arıza nedeniyle kontrolörlerin uçuş planlarını manuel olarak düzenlediği ve bu sebeple bazı gecikmelerin olabileceği kaydedildi.

Ayrıca sorunun çözümü için uğraşların sürdüğü bildirilerek yolculara "değişen uçuş saatlerine ilişkin güncellemeleri takip etmeleri" tavsiye edildi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
