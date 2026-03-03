Haberler

Hindistan'da Fabrikada Patlama: 19 Ölü, 23 Yaralı

Güncelleme:
Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki SBL Enerji Şirketi'ne ait fabrikada meydana gelen patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı. Yaralanan 23 kişi hastanelerde tedavi altında. Yerel hükümet olayın nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.

YENİ DELHİ, 3 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde endüstriyel patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Yaralanan 23 kişinin ise farklı hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Yetkililerin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre patlama, pazar sabahı Maharaştra'nın başkenti Mumbai'nin yaklaşık 791 kilometre kuzeydoğusundaki Nagpur ilçesine bağlı Raulgaon köyünde bulunan SBL Enerji Şirketi'ne ait fabrikada meydana geldi.

Bir polis yetkilisi, "Bugün yaralı işçilerden biri hastanede hayatını kaybetti ve böylece can kaybı 19'a yükseldi" dedi.

Yerel Hükümet, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Öte yandan, şirketin 9 yöneticisi gözaltına alırken, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Eyalet bakanı Chandrashekhar Bawankule ise patlamanın şirketin ihmali ve güvenlik önlemlerine uyulmaması nedeniyle meydana geldiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
