Hindistan'da Dünya Çevre Günü - Haberler

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Çöp yığınından detaylar YENİ DELHİ - Dünya Çevre Günü'nde çöp toplayıcılar, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinin eteklerinde bulunan Bhalswa çöp sahasında çıkan yangından sonra, geri dönüştürülebilir malzemeler toplarken görüntülendi.

Başkent bu yıl rekor kıran bir sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor.

Günlük 2.300 tondan fazla çöp ayrıştırılmadan çöp sahasına atılıyor ve bu da yanıcı metan gazının oluşmasına neden oluyor.

Uzmanlara göre bu gaz, yüksek sıcaklıkların yanı sıra yangının oluşmasında bir faktör olabiliyor. Düzenli yangın olayları, yakınlardaki bölgelerde zehirli bir atmosferin oluşmasına ve dolayısıyla yerel halk arasında nefes alma sorunlarına neden oluyor.