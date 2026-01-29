Haberler

Hindistan'ın Batı Bengal Eyaletinde Depo Yangını: 19 Ölü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir depoda meydana gelen büyük yangında 19 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişiden haber alınamıyor. Yangının sebebi ve kayıplarla ilgili soruşturma başlatıldı.

YENİ DELHİ, 29 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde yan yana duran iki depoda meydana gelen büyük çaplı yangında 19 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişiden ise haber alınamıyor.

Hindistan'ın resmi radyosu All India Radio'nun çarşamba günkü haberinde yangının pazartesi günü sabah saatlerinde eyaletin başkenti Kalküta'nın yaklaşık 12 km güneyinde, Güney 24 Parganas ilçesine bağlı Anandapur'un Najirabad bölgesinde bulunan depolardan birinde çıktığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde 25-30 kişiye ulaşılamadığı, bu nedenle ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Polisin gözaltına alarak mahkemeye sevk ettiği depo sahibinin ise sekiz gün polis gözetiminde tutulmasına karar verildi.

All India Radio, yangının nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını ve adli tıp ekiplerinin olay yerinde delil topladığını bildirdi.

Yerel bir haber kanalı ise yangının çıktığı sırada depoda çok sayıda işçinin uyuyor olabileceğini kaydetti.

İtfaiye yetkilileri, yangının kısa devreden kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
