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Delhi'de Öğrenci Yurdu Çöktü: 1 Ölü, 30 Kayıp

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YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir binanın çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, enkaz altında en az 30 kişinin kaldığı belirtildi.

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir binanın çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, enkaz altında en az 30 kişinin kaldığı belirtildi.

Yerel yetkililerin açıklamalarına göre, Yeni Delhi'nin Satya Niketan bölgesinde öğrenci yurdu olarak kullanılan 5 katlı bir bina çöktü.

Binanın çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında en az 30 kişinin kaldığı belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, binanın çökme nedenine ilişkin açıklamada bulunmadı.

Kaynak: AA
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