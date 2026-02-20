Haberler

Hindistan'da cadılıkla suçlanan anne ve bebeği yakılarak öldürüldü

Güncelleme:
Jharkhand eyaletinde, cadılık yaptığı iddiasıyla bir anne ve 10 aylık bebeği, köyde yapılan bir saldırıda yakılarak öldürüldü. Olayla ilgili olarak bazı kişiler gözaltına alındı.

Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde, bir anne "cadılık yaptığı" iddiasıyla yakılarak öldürülürken, 10 aylık bebeği de olay sırasında hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, eyalete bağlı Batı Singhbhum ilçesinin Kudsai mezrasında cadılık yaptığı iddia edilen kadın, köydeki bir kişinin ve bazı hayvanların ölümünden sorumlu tutularak hedef alındı.

Yaklaşık 12 kişilik bir grup, gece saatlerinde eve baskın düzenleyerek kadını ve 10 aylık bebeğini yakarak öldürdü.

Yetkililere göre saldırıda kadının eşi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını ve diğer şüphelilerin de arandığını bildirdi.

Yetkililer, kırsal bölgelerde batıl inanç kaynaklı şiddetin önlenmesi için bilinçlendirme programları başlatılacağını duyurdu.

Resmi verilere göre Hindistan'da 2000-2016 yılları arasında çoğu kadın olmak üzere 2 binden fazla kişi cadılık suçlamasıyla öldürüldü.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
