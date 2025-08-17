Hindistan'da Bulut Patlaması: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Cammu Keşmir'in Kathua bölgesinde meydana gelen bulut patlaması sonucu 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Kathua bölgesinde meydana gelen "bulut patlaması" nedeniyle ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'in Kathua bölgesinde bulut patlaması meydana geldi.

Yetkililer, olayın ardından meydana gelen sel ve toprak kaymasında, ilk belirlemelere göre 5'i çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afetlerde yaralanan 6 kişinin de hastaneye kaldırıldığını ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, 14 Ağustos'ta da "bulut patlaması" meydana gelmişti. Olay sonucu etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 60 kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

