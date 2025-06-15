Hindistan'da Boeing 787 Uçağı Kazası Sonrası İncelemeler Başlatıldı

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Ahmedabad'da meydana gelen uçak kazasının ardından Hindistan, ülkedeki tüm Boeing 787 uçakları için inceleme başlattı. Kazada 270 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki Ahmedabad kentindeki havalimanında 12 Haziran'da yaşanan uçak kazasının ardından, ülkedeki tüm "Boeing 787" tipi uçaklar için inceleme başlatıldı.

India Today'in haberine göre, "Air India 171" sefer sayılı uçağın düşmesinin ardından Sivil Havacılık Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, ülkedeki bütün "Boeing 787" tipi uçaklar hakkında incelenme başlatıldığını belirtti.

Öte yandan, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu uçak düştü

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti.

Uçağın düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.

Öte yandan, uçağın düşme nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 270'e yükseldiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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