Hindistan'da Bir Otobüsün Nehre Yuvarlanması Sonucu En Az 13 Kişi Yaşamını Yitirdi

YENİ DELHİ, 18 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesiminde yer alan Madya Pradeş eyaletinin Dhar bölgesinde Pazartesi günü bir otobüsün nehre yuvarlanması sonucu en az 13 kişi yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmaları devam ederken Narmada nehrinden toplam 13 ceset çıkarıldı. Otobüsteki toplam yolcu sayısı henüz belirlenemedi. Yerel bir polis yetkilisi Xinhua'ya verdiği demeçte, "Güneybatıdaki Maharaştra eyaletine ait otobüs Madya Pradeş'in Indore kentinden bu sabah yola çıkmıştı" dedi. Madya Pradeş Başbakanı Shivraj Singh Chouhan'a göre, hayatını kaybedenlerden 5'inin kimliği belirlendi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirerek, kazayı "elem verici trajedi" olarak niteledi. Modi, Twitter paylaşımında "Kurtarma çalışmaları devam ediyor ve yerel yetkililer etkilenenlere mümkün olan tüm yardımı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Xinhua / Güncel