Hindistan'da binanın bir kısmının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hindustan Times'ın haberine göre yetkililer, eyaletin Thane bölgesinde 4 katlı bir binanın bir kısmının çöktüğünü açıkladı.
Çöken binada ilk belirlemelere göre 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten yetkililer, enkaz altında kalanların olduğunun düşünüldüğünü aktardı.
Yetkililer, olaya ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Kaynak: AA