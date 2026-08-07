Hindistan'da Ayı Saldırısı: 2 Kardeş Öldü, 1 Yaralı

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde tarlada çalışırken ayı saldırısına uğrayan kardeşlerden 2'si hayatını kaybetti, 1'i yaralandı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Kanker bölgesine bağlı Narharpur orman sahası sınırlarındaki Largaon Markatola köyünde, tarladaki 3 kardeş ayı saldırısına uğradı.

Yetkililer, saldırıda Halal Khor Jurri (38) ile ablası Chamrin Bai'nin (40) yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırıda yaralanan diğer kardeş Khorin Bai (30) ise Kanker'deki bir hastanede tedavi altına alındı.

Bölge sakinleri, dişi ayının bir yavrusunun ölmesinin ardından saldırganlaştığını belirtti.

Ayı, düzenlenen uzun süreli operasyon sonucu, uyutucu iğneyle etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Kaynak: AA