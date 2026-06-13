Hindistan Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı düştü
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait AN-32 tipi nakliye uçağı, Assam eyaletindeki Jorhat bölgesinde iniş sırasında düşerek alev aldı. Kazada 5 asker hayatını kaybetti.
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait "AN-32" tipi nakliye uçağının, Assam eyaletinin Jorhat bölgesi yakınlarında düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.
NDTV'nin haberine göre, "AN-32" tipi nakliye uçağı???????, Jorhat'taki Hava Kuvvetleri üssü yakınlarında iniş sırasında düştü.
Uçak, düştükten sonra alev aldı.
Acil durum ekipleri yangına müdahale etti.
Hindistan Hava Kuvvetleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 5 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.
Açıklamada, ailelere başsağlığı ve dayanışma mesajı verildi.