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Hindistan Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı düştü

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Hindistan Hava Kuvvetlerine ait AN-32 tipi nakliye uçağı, Assam eyaletindeki Jorhat bölgesinde iniş sırasında düşerek alev aldı. Kazada 5 asker hayatını kaybetti.

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait "AN-32" tipi nakliye uçağının, Assam eyaletinin Jorhat bölgesi yakınlarında düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.

NDTV'nin haberine göre, "AN-32" tipi nakliye uçağı???????, Jorhat'taki Hava Kuvvetleri üssü yakınlarında iniş sırasında düştü.

Uçak, düştükten sonra alev aldı.

Acil durum ekipleri yangına müdahale etti.

Hindistan Hava Kuvvetleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 5 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Açıklamada, ailelere başsağlığı ve dayanışma mesajı verildi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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