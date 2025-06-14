Hindistan'da Air India Uçak Kazasında 274 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Air India Uçak Kazasında 274 Kişi Hayatını Kaybetti
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Hindistan'ın Ahmedabad Havalimanı yakınlarında meydana gelen Air India uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 274'e yükseldi. Uçaktaki 241 yolcu ve mürettebattan yalnızca biri kurtuldu. Hükümet, kazayı araştırmak için üst düzey bir komite kurdu.

YENİ DELHİ, 14 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki Ahmedabad Havalimanı yakınlarında perşembe günü meydana gelen Air India uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 274'e yükseldi.

The Times of India gazetesinin cumartesi günkü haberine göre, can kaybının uçaktaki 241 yolcu ve mürettebatın sayısını aşması, kazanın Ahmedabad'daki BJ Tıp Fakültesi kampüsünde bulunan 33 kişinin ölümüne yol açtığını gösteriyor.

Hindustan Times gazetesi, hükümetin kazayı soruşturmak üzere üst düzey bir komite kurduğunu bildirdi. Komiteye İçişleri Bakanı başkanlık edecek ve eyalet ile merkezi hükümetten genel sekreter düzeyinde temsilciler yer alacak. Komitenin raporunu üç ay içinde tamamlaması bekleniyor.

Air India'nın AI-171 sefer sayılı Boeing 787-8 tipi uçağı, ülkenin batısındaki Ahmedabad'dan Londra'ya yaptığı sefer sırasında kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü. Kazada uçakta bulunan 241 kişiden yalnızca biri hayatta kaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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