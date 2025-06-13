Hindistan'da Air India Uçağı Düşüyor: 241 Kişi Hayatını Kaybetti

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Hindistan'ın Gucerat eyaletinde Air India'ya ait Boeing 787 uçağı kalkışından kısa süre sonra düştü. Kazada 241 kişi hayatını kaybederken, uçağın iki kara kutusundan biri bulundu. Soruşturma başlatıldı.

YENİ DELHİ, 13 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın Gucerat eyaletinde düşen Air India Havayolları'na ait uçağın iki kara kutusundan biri havacılık yetkililerince bulundu.

Perşembe günü öğleden sonra Londra'ya gitmek üzere Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak, kalkışından kısa süre sonra Guceratın başkenti Gandhinagar'ın yaklaşık 17 kilometre güneyinde düşmüş ve uçakta bulunan 242 kişiden 241'i hayatını kaybetmişti.

Hindistan'da yayın yapan Hindustan Times gazetesinin haberinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden bir yetkilinin, "Uçağın iki kara kutusundan, arka kısımda bulunanın yeri tespit edilip güvenli şekilde muhafaza altına alındı. Müdürlük kayıtları analiz etmek için gerekli ekipmanı toplayacak. Uçağın ön kısmında bulunan ikinci kara kutu ise henüz bulunamadı" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Tıp fakültesi binalarının üzerine düşen uçakta, 2 pilot ve 10 kabin görevlisi bulunduğu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 7'sinin Portekiz ve 1'inin Kanada vatandaşı olduğu belirtildi.

Air India Havayolları, cuma günü yaptığı açıklamada, kazada uçakta bulunan 241 yolcunun öldüğünü ve kazadan sağ kurtulan tek yolcunun hastanede tedavi altında olduğunu doğruladı.

Hindistan hükümetine bağlı Uçak Kazaları Araştırma Bürosu kazayla ilgili resmi soruşturma başlattı.

Boeing Başkanı ve CEO'su Kelly Ortberg, kazanın ardından Air India Yönetim Kurulu Başkanı N Chandrasekaran ile görüştüğünü ve Hindistanlı yetkililer tarafından yürütülen soruşturmayı desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

12 yıllık "AI171" uçağı, kalkışın ardından 2250 metre yükseklikte irtifa kaybederek B J Tıp Fakültesi binalarının üzerine düştü. Olay nedeniyle fakülte binalarında ciddi hasar meydana geldi.

Tüm Hindistan Tıp Dernekleri Federasyonu Doktorlar Birliği'ne göre, B J Tıp Fakültesi binasında bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıca fakültenin en az 5 öğrencisi ile 4 doktor yakınının kayıp olduğu, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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