Hindistan, Vatandaşlarından İran'ı Terk Etmelerini İstedi

Güncelleme:
Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, ülkede yaşanan olaylar nedeniyle İran'da bulunan tüm Hindistan vatandaşlarının derhal ülkeden ayrılmalarını çağrıda bulundu. Özellikle öğrenciler, iş insanları ve turistler için mevcut ulaşım imkanlarından faydalanmaları önerildi.

YENİ DELHİ, 24 Şubat (Xinhua) -- Tahran'daki Hindistan Büyükelçiliği, İran'da bulunan Hindistan vatandaşlarına mevcut tüm ulaşım imkanlarını kullanarak ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Büyükelçilik pazartesi günü yayımladığı yeni uyarıda, ülkedeki gelişmeler nedeniyle öğrenciler, iş insanları, dini ziyaret amacıyla ülkede bulunanlar ile turistler dahil tüm Hindistan vatandaşlarının, ticari uçuşlar da dahil olmak üzere mevcut ulaşım araçlarını kullanarak İran'dan ayrılmalarını tavsiye etti.

Hindistan hükümeti geçen ay da ülkede patlak veren ve can kayıplarına yol açan protestoların ardından vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

İran'da çoğu öğrenci olmak üzere yaklaşık 10.000 Hindistan vatandaşı bulunuyor. Öte yandan Hindistan'ın farklı bölgelerinden her yıl binlerce Müslüman dini ziyaret amacıyla İran'a gidiyor.

Kaynak: Xinhua
