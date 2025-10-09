Hindistan Başkonsolosluğu’ndan İstanbul’da Yoga ve Meditasyon Etkinliği

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, başkonsolos eşlerinin katılımıyla yoga, meditasyon ve Hint kültürünü tanıtıcı etkinlikler düzenledi.

Başkonsolos Shri Mijito Vinito'nun eşi Shin Jung Lee'nin ev sahipliğinde, India House'da yapılan etkinlikte, diplomatik misyon temsilcilerinin eşleri ağırlandı.

Etkinliğe 12 başkonsolos eşi katıldı.

Yoga eğitmeni Sushil Nagar yönetiminde yapılan özel "sandalye yogası" oturumunun ardından meditasyon yapıldı.

Programda ayrıca İstanbul'da görev yapan Hint şef Chef Maavi'nin hazırladığı geleneksel Hint lezzetleri ikram edildi.

Etkinlikte, Hint sanatçılar Ashita Saxena ve Anjana Bharadwaj'ın eserlerinin yanı sıra Hindistan'dan getirilen sanat, tekstil ve el işi ürünlerinin yer aldığı küçük bir sergi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, 6-10 Ekim tarihlerinde Sarıyer, Beşiktaş ve Kadıköy'de ve çeşitli üniversitelerde iç ve dış mekan yoga etkinlikleri düzenliyor.